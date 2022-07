Lavoro/Penny Market assume 100 Addetti Vendita

Penny Market, nota catena di supermercati, assume 100 nuove figure da inserire presso i 386 punti vendita presenti sul territorio nazionale. La ricerca riguarda soprattutto Addetti alla Vendita, che dovranno garantire efficace svolgimento di tutte le attività quotidiane, supportare la clientela, esporre la merce, tenere pulito e in ordine il negozio e rifornire i banchi. Inoltre Penny Market offre molte opportunità di Stage per Addetti Vendita, che avranno la possibilità di avviare il proprio percorso professionale con un iniziale inserimento in stage di 6 mesi durante i quali dovranno affiancare il personale esperto, relazionarsi con i clienti, approfondire attività e responsabilità necessarie a lavorare in un negozio di una catena multinazionale. Le altre figure ricercate da Penny Market riguardano Assistenti al Direttore, che dovranno relazionarsi con la clientela, gestire ed esporre la merce nel punto vendita, gestire gli ordini della merce, tenere in ordine e pulito il punto vendita ed occuparsi di tutte le attività e della chiusura della cassa; Specialisti di Macelleria, che dovranno sanificare reparto e attrezzature di lavoro, allestire il banco in area vendita, conoscere la mondatura, il taglio e l’invaschettamento dei diversi tipi di carne, controllare le anomalie qualitative e quantitative e supportare la clientela. I candidati devono avere determinazione, unaforte capacità di leadership, attitudine al problem solving, ottime capacità organizzative, proattività, voglia di fare, spirito di squadra, forte motivazione al lavoro per obiettivi e passione per la grande distribuzione. Il negozio Penny è il luogo dove ogni giorno è possibile trovare prodotti freschi e di qualità ad un prezzo conveniente, dove ogni singola referenza è selezionata ed esposta sullo scaffale per rendere la spesa più semplice. Penny Italia, che fa parte del gruppo REWE, uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount nazionale, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla formula “assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”.

