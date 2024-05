Lavoro, nasce il vivaio delle imprese, un contest per partire

Arriva da un ampio partenariato sociale ed istituzionale al quale ha aderito anche Legacoop Molise il contest rivolto a giovani con un progetto imprenditoriale o un’idea da sviluppare. Nasce il Vivaio delle Imprese che mira ad offrire opportunità concrete.

Basta collegarsi al sito vivaioimprese.it e partecipare alla call School for Ideas: le idee e i progetti migliori saranno selezionati per partecipare a un laboratorio di 200 ore in cui sviluppare competenze imprenditoriali, conoscere storie di successo e entrare in contatto con altri giovani, startupper e imprenditori. La call è aperta fino al 31 luglio per tutti i giovani fino ai 35 anni. Per gli studenti del 4° e 5° anno delle scuole superiori è aperta fino al 12 ottobre 2024.

Il progetto è selezionato e sostenuto dall’avviso pubblico «Giovani e Impresa» di ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani, co-finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È sviluppato dal Comune di Isernia – capofila – con il supporto di Italiacamp. Sono partner del progetto i comuni di Colli al Volturno, Miranda Pesche, Macchia d’Isernia, Agnone, Cerro al Volturno; l’Istituto ISIS Fermi Mattei; le realtà locali imprenditoriali e associative Santa Croce, Birrificio La Fucina, La Bottega degli Artigiani, Molise Rafting, Associazione C.A.S.T.