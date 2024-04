La Commissione Europea alla Fiera di Hannover per promuovere innovazione e sostenibilità energetica

(Adnkronos) – Tra il 22 e il 26 aprile 2024, la Commissione europea sarà presente alla Fiera di Hannover, una delle più grandi fiere industriali del mondo, per sottolineare l’importanza di rafforzare la competitività industriale dell’UE nello scenario economico globale. Il primo giorno di fiera prevede una conferenza, seguita da presentazioni e tavole rotonde presso l'auditorium dello stand, che sarà dedicato ogni giorno a un tema diverso. In questo terzo anno consecutivo alla fiera, lo stand dell'UE sarà dotato anche di un angolo di supporto, dove i partecipanti avranno l'opportunità di parlare con esperti al fine di scoprire quali politiche legate all'industria verranno messe in atto e le relative opportunità di finanziamento. La seconda giornata sarà dedicata alla Giornata Europea dell'Energia. Con il titolo "

Energia pulita, accessibile e sicura" e con la partecipazione del vicedirettore generale della DG Energia Mechthild Wörsdörfe

r, la conferenza di una giornata coprirà un'ampia gamma di argomenti e formati. Partendo da un panel di apertura che fornisce approfondimenti sul quadro politico dell'UE e sulla sua competitività industriale nel settore energetico, le sessioni successive approfondiranno aree politiche e iniziative specifiche. Questi includono discussioni su: Pacchetto europeo sull’energia eolica, piano d'azione per le reti europee, biometano, idrogeno, energia solare, batterie sostenibili. Una sessione dedicata all'efficienza energetica offrirà inoltre l'opportunità di presentare e spiegare i vantaggi di una nuova iniziativa volontaria, il "Codice di condotta sugli apparecchi energetici intelligenti interoperabili". Ognuna delle 8 sessioni della Giornata europea dell'energia sarà trasmessa in streaming sul sito web della DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI. —[email protected] (Web Info)