IPAB Valdagno: bando di concorso per 17 OSS

Numerose opportunità di lavoro in Veneto grazie al concorso dell’IPAB Centro servizi sociali Villa Serena del Comune di Valdagno, in provincia di Vicenza, per operatori socio sanitari (OSS).

La selezione pubblica prevede infatti la copertura di 17 posti di lavoro a tempo indeterminato e pieno – categoria B, posizione economica B1 – da distribuire presso due strutture per anziani.

Il termine entro cui presentare la propria candidatura è fissato al 25 Luglio 2021.

Requisiti:

I candidati al concorso per OSS dell’IPAB di Valdagno dovranno possedere i requisiti di seguito riassunti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando, con relativi requisiti ivi specificati;

idoneità fisica;

attestato di qualifica professionale di operatore socio sanitario (conseguito a

seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale) o titolo equipollente;

godimento dei diritti civili e politici e, pertanto, inclusione nell’elettorato politico attivo;

assenza provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento e non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per persistente insufficiente rendimento o a seguito di procedimento disciplinare o per avere prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

aver assolto gli obblighi di leva militare (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il

31/12/1985);

assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione o che siano ritenute ostative, da parte dell’amministrazione, all’instaurarsi del rapporto di impiego, in relazione alla gravità del reato e alla sua rilevanza rispetto al posto da ricoprire.

Si segnala, inoltre, che sul concorso operano le seguenti riserve a favore dei volontari delle Forze Armate:

n. 14 posti presso l’ente CSS Villa Serena di Valdagno;

n. 3 posti per l’IPAB Casa Tassoni di Cornedo Vicentino

BANDO