Il CSV Molise sostiene le associazioni nell’organizzazione di convegni e seminari

Il Centro di Servizio del Molise invita gli Enti del Terzo Settore a programmare iniziative quali convegni e seminari che abbiano l’obiettivo di promuovere e diffondere i valori fondamentali, il senso e il ruolo del volontariato. Tali eventi devono avere la finalità di informare, aggiornare e aprire un confronto sulle tematiche e sulle metodologie specifiche di una o più ETS quindi prevedere una platea che non sia composta esclusivamente da collaboratori e volontari delle organizzazioni proponenti, ma un pubblico quanto più ampio ed eterogeneo possibile, in modo da riuscire a sensibilizzare i cittadini verso la solidarietà.

I convegni e i seminari dovranno:

-Essere proposti da una rete che al suo interno conti un minimo di tre enti del Terzo Settore del Molise, con eventuali collaborazioni di istituzioni pubbliche e/o private (l’intesa dovrà essere documentata da un’apposita convenzione stipulata dalle parti e il documento andrà prodotto all’atto dell’approvazione del progetto da parte del CSV)

-Prevedere la partecipazione, in qualità di relatori, di uno o più esperti sugli argomenti trattati

-Essere promossi e diffusi tramite i mezzi di comunicazione e i canali social degli ETS coinvolti e del CSV Molise

-Avere una durata di almeno quattro ore

-Essere focalizzati su argomenti che tengano conto di uno o più obiettivi dell’Agenda ONU 2020/2030

Il termine ultimo per presentare le proposte è martedì 27 luglio 2021 alle ore 12.

Il Centro di Servizio del Molise, a seguito di attenta valutazione, deciderà in maniera insindacabile le iniziative da attuare nel corso dell’anno, prevedendo una spesa massima di 700 euro, a prescindere dalla durata dell’iniziativa.

Le attività programmate dovranno essere realizzate entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Gli incontri potranno essere svolti totalmente o parzialmente a distanza, ma i partecipanti dovranno essere ‘registrati’ in un apposito elenco che verrà trasmesso al CSV Molise.

Il budget a disposizione della struttura consente di sostenere un numero limitato di proposte.

Per ulteriori informazioni inviare una mail a [email protected]