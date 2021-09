IKEA: assunzione di diplomati e laureati. L’azienda cerca Addetti Vendita, Addetti Cassa e Operatori Magazzino

Ikea, azienda svedese presente in più di 50 mercati con oltre 400 negozi dove lavorano circa un milione di persone, prevede l’assunzione di diplomati e laureati da inserire nei punti vendita in Italia.

Il gruppo è alla ricerca di Addetti alla Vendita e Addetti alla Cassa, con orientamento ai clienti, buone capacità relazionali, cortesia, passione e flessibilità, i quali dovranno offrire tutti i servizi disponibili per aiutare i clienti a fare scelte consapevoli, tenere la propria area di responsabilità pulita, ordinata, ben rifornita e correttamente prezzata, controllare che i prodotti siano sempre in perfette condizioni, identificare le esigenze dei clienti, rispondere in modo positivo e rapido a tutti i problemi da essi sollevati, ascoltarli e offrire adeguate soluzioni.

Inoltre Ikea, uno dei più importanti marchi di arredamento al mondo, assume anche Operatori Magazzino, con capacità di comunicazione, capacità organizzative e team working, che dovranno movimentare la merce in magazzino nel rispetto delle procedure di sicurezza sul lavoro, caricare e scaricare camion e container e proporre miglioramenti operativi che possano contribuire ad aumentare la produttività;

Assistenti Fedeltà, con passione, creatività, buone doti comunicative, di ascolto e di presentazione, che dovranno inviare comunicazioni mirate ai soci Ikea attraverso canali efficaci, ottimizzare gli investimenti complessivi di marketing sul lungo periodo, comprendere le idee dei clienti e dei consumatori locali utilizzando i sondaggi disponibili e gli strumenti di analisi dei database; Responsabili Comunicazione ed altre figure.

Per verificare tutte le posizioni… continua a leggere