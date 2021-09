Conferenza Donne Democratiche: “Per il Commissario Toma, a Termoli non devono nascere più bambini”

Abbiamo appreso dagli organi di stampa che il Presidente della Regione Molise Donato Toma in qualità di Commissario ad acta della sanità, ha chiesto la chiusura del punto nascita dell’Ospedale “San Timoteo” di Termoli.

Come Conferenza donne democratiche del Molise siamo indignate per la posizione assunta dal Presidente Toma, che invece d’individuare soluzioni per garantire il mantenimento e potenziamento del punto nascita ha scelto la strada più facile quella della chiusura, dimostrando ancora una volta la sua assoluta incapacità nel gestire la sanità molisana. A farne le spese è la popolazione del basso Molise, territorio troppo spesso dimenticato da questo governo regionale.

Un atto gravissimo che vede costrette le donne di Termoli e del basso Molise a rivolgersi o alla struttura ospedaliera di Campobasso o addirittura agli ospedali fuori regione, con aumento dei costi per la sanità molisana. Chiediamo a tutte le forze politiche di prendere una posizione chiara contro questa scellerata decisione del commissario ad acta Toma.