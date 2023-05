CSS Villa Serena: Bando di concorso per 8 OSS

Centro Servizi Sociali (CSS) Villa Serena di Valdagno, in provincia di Vicenza, ha bandito un concorso per l’assunzione di n. 8 Operatori Socio Sanitari. Per la candidatura la scadenza è fissata al 27 maggio 2023.

Requisiti:

attestato di qualifica professionale di “Operatore Socio Sanitario”;

età non inferiore a 18 anni e non avere superato l’età costituente il limite massimo previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando, con altrettanti requisiti indicati nell’avviso pubblico;

assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione o che siano ritenute ostative, da parte dell’Amministrazione, all’instaurarsi del rapporto di impiego, in relazione alla gravità del reato e alla sua rilevanza rispetto al posto da ricoprire;

idoneità fisica;

non essere stati destituiti, dispensati, licenziati o dichiarati decaduti da un pubblico impiego per persistente insufficiente rendimento o a seguito di procedimento disciplinare o per avere prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

godimento dei diritti civili e politici e, pertanto, non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

assolvimento degli obblighi di leva militare (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985).

Si segnala nel bando che le eventuali assunzioni a tempo indeterminato sono subordinate all’esito negativo della procedura di ricognizione personale in disponibilità, ex artt. 34 bis del D.Lgs. 165/2001.

Tre posti sono riservati a favore dei volontari delle Forze Armate.

BANDO