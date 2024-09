CISL Molise analizza i dati dell’Istat: Crescita economica del Molise per il 2024 al più 0,4%

La crescita economica del Molise per il 2024 è prevista allo 0,4%, secondo gli ultimi

dati Istat, rivisti al ribasso rispetto alla stima precedente del 0,5%. Questo dato

riflette una situazione di consumi stagnanti e un calo di fatturato nei settori

dell’industria e dell’agricoltura.

Nel secondo trimestre del 2024, i consumi finali regionali sono rimasti stazionari,

mentre gli investimenti fissi lordi hanno registrato una lieve crescita dello 0,2%. Le

importazioni e le esportazioni sono diminuite rispettivamente dello 0,5% e dell’1,3%.

La spesa delle famiglie e delle istituzioni private è cresciuta dello 0,1%, mentre

quella delle amministrazioni pubbliche è diminuita dello 0,4%. Gli investimenti in

impianti, macchinari e armamenti sono aumentati dello 0,9%, con una crescita del

1,5% per i mezzi di trasporto. Tuttavia, gli investimenti in abitazioni e prodotti di

proprietà intellettuale sono diminuiti rispettivamente dell’1,0% e dello 0,8%.

Il settore dei servizi ha contribuito positivamente al Pil del secondo trimestre con un

aumento dello 0,3%, mentre l’agricoltura e l’industria hanno registrato cali del valore

aggiunto dell’1,5% e dello 0,7% rispettivamente. In crescita il comparto delle

costruzioni (+0,5%), del commercio e dei servizi di informazione e comunicazioni

(+0,5%).

I prezzi alla produzione dell’industria sono aumentati dell’1,2% su base mensile, ma

sono diminuiti dell’1,0% su base annua. In particolare, i prezzi per la fornitura di

energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata sono saliti del 6,5% rispetto a

giugno.

Questi dati evidenziano una situazione economica complessa per il Molise, con una

crescita limitata e consumi stagnanti. Mentre continuano le assemblee per il rinnovo

del CCNL dei postali, oggi a Trivento e Larino, domani 4 settembre a Termoli e il 5

settembre a Campobasso, la confederazione CISL del Molise analizza

attentamente i dati dell’Istat per comprendere meglio le dinamiche economiche

regionali e cercare soluzioni che possano favorire una ripresa più robusta.

Il Coordinatore AST CISL Molise

Antonio D’Alessandro