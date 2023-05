Centro Residenziale Anziani Scalabrin: Bando di concorso per 4 OSS

Il Centro Residenziale Anziani Scalabrin, situato in provincia di Vicenza ha indetto un concorso per 4 operatori socio sanitari da assumere mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato (ex categoria B1, area operatori esperti). Per candidarsi c’è tempo fino al 19 maggio 2023.

Requisiti:

Possono partecipare al concorso per OSS indetto dal Centro Residenziale Anziani Scalabrin i candidati in possesso dei requisiti di seguito elencati:

essere in possesso dell’attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata di circa 18 mesi (per un tot. di 1000 ore) o titolo equipollente;

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, o altra categoria indicata nel bando, fatta salva l’adeguata conoscenza della lingua italiana;

godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;

possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

compimento del 18° anno di età;

non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

iscrizione alle liste elettorali;

non aver riportato e non avere condanne penali in corso, non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso Enti Pubblici;

assenza di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

assenza di decadenza da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

piena idoneità fisica all’impiego ed assenza di infermità o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

BANDO