Una giovane donna, mentre seguiva la partita di Serie D Vasto – Termoli in tribuna allo stadio Aragona , sarebbe stata colpita al volto da una bottiglia di vetro.

L’incidente è avvenuto alla fine della partita e la ragazza soccorsa e trasportata al San Pio di Vasto. Avrebbe perso parecchio sangue per via del taglio profondo al volto. Indagini in corso.