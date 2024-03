BricoCenter: nuove assunzioni di oltre 100 diplomati e laureati 

L’azienda ricerca Assistenti, Responsabili ed altre figure

BricoCenter, azienda italiana operante nella grande distribuzione e specializzata in edilizia, bricolage, falegnameria, giardinaggio, sistemazione, decorazione, illuminazione e arredo bagno, assumerà oltre 100 nuove figure in possesso di diploma o di laurea, da inserire presso i tanti punti vendita presenti in Italia. Le assunzioni riguarderanno Assistenti all’Accoglienza dei Clienti, i quali dovranno stabilire con i clienti una relazione unica in modo da farli sentire accolti e ascoltati nelle loro necessità, gestire le criticità e le eventuali anomalie, prendere parte all’organizzazione di iniziative ed eventi, supportare i clienti nella fatturazione e nella gestione dei resi e rendere i negozi un punto di riferimento per tutta la comunità;

Addetti agli Acquisti Indiretti, che dovranno garantire la strategia aziendale per le aree affidate, ricercare e valutare fornitori potenziali che offrono beni e servizi richiesti, negoziare per l’acquisto di prodotti non destinati alla vendita, garantire l’ottimizzazione dei costi indiretti e la messa in sicurezza dei processi di acquisto, gestire il portafoglio fornitori e cercare l’opportunità per ridurre i costi e migliorare l’efficienza;

Specialisti in Operazioni di Magazzino, che dovranno assicurare la corretta gestione dello stock del deposito, creare dinamiche di relazione con i fornitori e verificarne le attività di consegna, analizzare e valutare i processi rispetto agli obiettivi aziendali, sviluppare soluzioni di miglioramento e supervisionare il servizio erogato dal partner logistico. Inoltre BricoCenter offre tante opportunità di Stage per Addetti Vendita, i quali dovranno accompagnare i clienti durante la loro esperienza d’acquisto, stabilire con i clienti una relazione distintiva, unica e duratura, sia in negozio che attraverso i canali digitali, tenere il negozio sempre pieno e ordinato, contribuire allo sviluppo delle competenze di tutti grazie alla curiosità, alla voglia di essere formato e informato, alla passione nel condividere con i clienti e i colleghi le conoscenze sui prodotti e il loro utilizzo.

