Al via il contest fotografico “ImmaginARTI: cantieri di (ri)generazione”

Promosso dal Comune di Castel del Giudice e dal Centro di (ri)generazione nell’ambito del Bando Borghi Linea A del PNRR, ha

l’obiettivo di scoprire il patrimonio materiale ed immateriale di paesi e spazi abitati.



Promuovere e valorizzare progetti di rigenerazione urbana attraverso l’arte fotografica: con questo obiettivo nasce il contest fotografico “ImmaginARTI: cantieri di (ri)generazione”, promosso dal Comune di Castel del Giudice, guidato dal Sindaco Lino Gentile, con la collaborazione del gruppo di ricerca dell’Università del Molise coordinato dalla professoressa Letizia Bindi e dal RUP del Progetto Borghi del Ministero della Cultura, ingegnere Rosita Levrieri.



Il contest è parte del più ampio progetto fotografico “ImmaginARTI”, sviluppato per costruire la memoria collettiva di Castel del Giudice tramite la raccolta di foto del passato e contemporanee del borgo custodite dagli abitanti, e si inserisce nel quadro delle azioni di

trasformazione del territorio sviluppate all’interno della progettualità del “Centro di (ri)Rigenerazione” attualmente in corso nel Comune di Castel del Giudice nell’ambito della misura Bando Borghi Linea A del PNRR.



Il contest fotografico “ImmaginARTI: cantieri di (ri)generazione” è un concorso fotografico centrato sul concetto di “cantiere”. L’idea di fotografare i cantieri non si limita al trovare solo forme di bellezza nelle strutture di cantiere e nei gesti del ripristinare. Fotografare cantieri “riguarda” le persone che si muovono tra le strutture cantieristiche della rigenerazione. È a tutti i cantieri come struttura di esperienza sull’intero territorio nazionale che ci si riferisce in questo contest immaginando che da questo lavoro condiviso e plurale emergano letture e riletture dense e critiche del trasformarsi, modificarsi, rigenerarsi.



Sono invitati a partecipare al contest fotografi (professionisti ed amatoriali), semplici appassionati, studenti, architetti, designer che potranno consegnare il proprio progetto fotografico (composto da massimo 10 fotografie accompagnate da un breve testo

descrittivo di massimo 500 parole. Le fotografie dovranno indicare nel titolo nome _ cognome _ localitadiresidenza _annodiriferimentodellefotografie: ad esempio luca_rossi_roma_2024) entro il 15 novembre 2024 inviandolo all’indirizzo email:

cdgimmaginarti@libero.it . La premiazione avverrà venerdì 6 dicembre 2024, alle ore 12.00, nella sala meeting dell’Albergo Diffuso Borgotufi di Castel del Giudice.

Le fotografie saranno valutate da una giuria di esperti composta da: Fausto Podavini – Presidente della giuria (fotografo professionista – Associazione WSP Roma), Flavia Barca (esperta di politiche culturali – consulente Rai Ufficio Studi – Istat), Marina Berardi (fotografa e antropologa, Università della Basilicata), Alessandra Bonfanti (Legambiente), Antonella Presutti (Fondazione Molise Cultura), Fabio Renzi

(Segretario Generale Symbola), Emanuele Scocchera (fotografo – Azienda Maltolento).



Per consultare e scaricare il bando completo:

https://bit.ly/immaginARTIcantieridirigenerazione