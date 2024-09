CAMBRIDGE YLE STARTERS: consegnate le certificazioni agli alunni della primaria dell’Istituto Achille Pace di Termoli

A scuola di inglese! E’ stato un successo “English for Kids” il progetto di potenziamento della lingua inglese, attivato dall’Istituto Comprensivo Achille Pace di Termoli nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa e che ha coinvolto gli alunni della scuola Primaria. Nell’auditorium del plesso di Difesa Grande c’è stata la consegna delle certificazioni CAMBRIDGE YLE STARTERS, che i piccoli hanno ottenuto superando brillantemente il test finale nelle quattro abilità: reading, writing, listening e speaking.

Si tratta del primo livello degli esami Cambridge per bambini e giovani che si avvicinano all’inglese ed è progettato per motivare i più piccoli a imparare la lingua straniera in modo divertente e coinvolgente. La certificazione è riconosciuta a livello internazionale e può essere

utile come primo passo per nuove future certificazioni.



Il corso è stato svolto a scuola, durante lo scorso anno, da formatori della Hello English per un totale di 20 ore. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato gli alunni, entusiasti del risultato raggiunto, alcuni genitori, le insegnanti e la dirigente scolastica prof.ssa Luana Occhionero, che ha rimarcato l’importanza dello studio e dell’approfondimento della conoscenza della lingua inglese fin dalla tenera età,

motivo per il quale l’Istituto continuerà a farsi promotore di simili iniziative.