Comune di Campobasso/ Bando di concorso per l’assegnazione in locazione di 3 alloggi unifamiliari

E’ stato pubblicato il Bando di concorso per l’assegnazione in locazione di n. 3 alloggi unifamiliari di proprietà del Comune di Campobasso siti in via San Giovanni dei Gelsi destinati a giovani coppie e nuclei monoparentali.



Le domande di partecipazione devono essere redatte su appositi moduli scaricabili dal sito del Comune di Campobasso www.comune.campobasso.it e vanno trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it, inderogabilmente entro trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione del bando.



Per le informazioni di dettaglio è possibile rivolgersi all’Ufficio Alloggi sito in via Cavour n. 5 – piano 2° – Tel. 0874. 405552.