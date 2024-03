Bando dell’Agenzia delle Entrate per 50 funzionari informatici

L’Agenzia delle Entrate ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale ICT, di cui 25 unità data analyst e 25 unità funzionari ICT addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica. Le domande di partecipazione possono essere inviate entro e non oltre il giorno 24 aprile 2024.

Suddivisione posti:

N.25 nel profilo Data analyst: funzionario esperto nella raccolta, modellazione, elaborazione e analisi di basi dati, attraverso l’uso dei principali e più diffusi strumenti open source e di mercato, con elevata conoscenza delle principali tecnologie e architetture per la gestione dei dati e l’erogazione dei servizi ICT.

Requisiti Specifici:

a) laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato:

Ingegneria dell’informazione (L-8); Ingegneria industriale (L-9); Scienze e tecnologie

informatiche (L-31); Scienze e tecnologie fisiche (L-30); Scienze matematiche (L-35);

oppure:

b) diploma di laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica,

Ingegneria informatica, Ingegneria Gestionale, Informatica, Fisica o Matematica

conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo

equipollente per legge;

c) laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo

quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009;

N.25 nel profilo Funzionario ICT: funzionario esperto in analisi delle infrastrutture e della sicurezza informatica, con solida e specifica competenza primaria relativa all’Information &

Communication Technology, nell’analisi, progettazione e conduzione di servizi ICT,

nelle attività focalizzate sugli ambiti dei servizi ICT trasversali/infrastrutturali e di

sicurezza informatica, e nella gestione di progetti aventi come obiettivo la loro

realizzazione o evoluzione, attraverso attività svolte in house o erogate da partner

tecnologici.

Requisiti specifici:

a) laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato:

Ingegneria dell’informazione (L-8); Ingegneria industriale (L-9); Scienze e

tecnologie informatiche (L-31); Scienze e tecnologie fisiche (L-30); Scienze

matematiche (L-35);

oppure:

b) diploma di laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria

elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria Gestionale, Informatica, Fisica o

Matematica conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o

titolo equipollente per legge;

c) laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea

secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Ciascun candidato, in presenza dei requisiti di accesso, può partecipare ad una o entrambe

le procedure sopra riportate e identificate con apposito codice, ma in caso di superamento

della prova scritta per entrambi i codici avrà l’obbligo di scelta tra le due procedure prima

della prova orale.

Domanda di partecipazione:

Il candidato dovrà inviare la domanda di partecipazione al concorso per 50 funzionari informatici dell’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il giorno 24 aprile 2024 esclusivamente per via telematica mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale unico del reclutamento inPA, presente in questa pagina.

Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE o CNS.

Per la partecipazione a ciascun codice concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00.

Inoltre i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a loro intestato o di un domicilio digitale.

BANDO