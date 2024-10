Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento : Bando di concorso per 30 OSS

L’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 30 posti di Operatore Socio Sanitario (OSS) a tempo indeterminato. È possibile candidarsi fino al 31 Ottobre 2024.

REQUISITI:

-cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all’U.E. o di altre categorie indicate nel bando;

-idoneità alle mansioni specifiche del profilo professionale ricercato;

-godimento dei diritti civili e politici;

-non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

-assenza di condanne penali.

Ai candidati sono inoltre richiesti i seguenti requisiti specifici:

-conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici più diffusi.

–diploma di istruzione secondaria di primo grado;

–attestato di qualifica di Operatore Socio sanitario;

BANDO