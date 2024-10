Campobasso/Annuario: carenza di illuminazione pubblica, nulla è stato fatto

È necessario intervenire facendo una ricognizione generale sull’intero territorio comunale per quanto riguarda la pubblica illuminazione.Dopo la sostitituzione dei corpi illuminanti con quelli a led diverse zone della città:strade centrali,periferiche, ed alcune contrade sono scarsamente illuminate.

Ne cito solo alcune:Via Garibaldi,Via San Giovanni,Via Mazzini,Via Petitti,Via Garibaldi,Via di Vittorio,compresi i vicoli del Centro Storico.Nella precedente consiliatura portai all’attenzione del consiglio un’interpellanza,la risposta fu quella che nel momento in cui terminava l’installazione delle lampade ci sarebbe stata un’azione migliorativa,laddove ci fossero delle criticità.

Nulla è stato fatto,tante sono le segnalazioni da parte di molti cittadini che sono preoccupati per la carenza d’ illuminazione,avere dei corpi illuminanti maggiorati è un deterrente per tante situazioni,considerando anche gli ultimi episodi spiacevoli che ci sono stati in città nell’ultimo periodo.Auspico che ci sia un intervento concreto nel più breve tempo possibile al fine di potenziare l’impianto d’illuminazione.

Porterò nuovamente all’attenzione del consiglio è nella commissione competente, l’argomento in questione.

Il consigliere comunale di

Fratelli d’italia

Mario Annuario