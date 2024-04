ASST del Garda: Bando di concorso per 14 OSS

L’ASST del Garda, in Lombardia, in esecuzione del decreto n. 133 del 23.02.2024, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, in conformità alle vigenti norme di legge in materia ed a quelle di seguito indicate dal presente bando, per la copertura a tempo indeterminato di n. 14 posti da OSS. La scadenza per presentare domanda è fissata al 22 Aprile 2024.

Requisiti:

1) I requisiti generali e specifici per l’ammissione al concorso sono i seguenti:

a) età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;

b) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come modificato dall’art. 7 della Legge 6 agosto 2013, n. 97 (con obbligo di specificare la condizione sussistente tra quelle previste dalla citata norma di legge).

Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;

c) idoneità fisica all’impiego, piena ed incondizionata rispetto alle mansioni proprie del profilo

professionale a concorso. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura di questa Azienda prima dell’immissione in servizio.

Gli aventi titolo che non si presentassero o rifiutassero di sottoporsi agli accertamenti sanitari predetti decadranno dalla nomina.

d) Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o assolvimento dell’obbligo scolastico.

I titoli di studio/professionali conseguiti all’estero sono considerati validi se riconosciuti equivalenti o equipollenti ai sensi della vigente normativa in materia; a tal fine nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a pena esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento al corrispondente titolo di studio italiano.

e) Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dall’accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero della solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001. Nel caso in cui venga presentato un attestato diverso da quello sopra specificato, sarà onere del candidato dimostrare che l’Ente che ha rilasciato il titolo è in possesso dei requisiti previsti dall’art.2 dell’Accordo del 22 febbraio 2001.

2) I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

BANDO