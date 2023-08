ASL di Latina: Bando di concorso per 15 Operatori Socio Sanitari (OSS)

La ASL di latina ha indetto un concorso per operatori socio sanitari (OSS), che prevede l’assunzione a tempo determinato di 15 posti. Per candidarsi c’è tempo fino al 17 agosto 2023.

Requisiti:

-cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri

dell’Unione Europea devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza e/o provenienza;

-godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

-non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti da un pubblico impiego o licenziati. Non possono accedere alla procedura e al posto di che trattasi coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

-assenza di condanne penali che comportino l’interdizione da pubblici uffici, di condanne che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto previsto dai CC.NN.LL. di riferimento e dalla normativa vigente;

-idoneità fisica;

-possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’assunzione nello

specifico profilo ai sensi del D.P.R. n. 220/2001 e, in particolare:

– diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o l’assolvimento dell’obbligo scolastico o provvedimento di equipollenza del titolo conseguito all’estero e rilasciato dagli organi competenti;

– attestato di qualifica di operatore socio sanitario conseguito a seguito del superamento di corso di formazione conforme a quanto previsto dall’Accordo sancito in data 22 febbraio 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

BANDO