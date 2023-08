Le indagini chiariranno i motivi della tragedia.

E’ accaduto in una casa di riposo per anziani e disabili a Parma. Un improvviso incendio, divampato in una delle camere, ha causato la morte di un’ospite della struttura e ha intossicato altre undici persone prima che i vigili del fuoco potessero spegnere le fiamme.

Il dramma si è consumato prima dell’alba e le fiamme hanno sorpreso nel sonno tutti gli ospiti.

La polizia ha avviato le indagini.

Foto di repertorio