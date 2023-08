Cronaca nazionale/ Correva nudo in strada, fermato dai carabinieri con il taser: muore in ospedale

Tragedia dai contorni ancora da chiarire.

Un uomo di 35 anni è morto a San Giovanni Teatino (provincia di Chieti) dopo essere stato bloccato dai carabinieri mentre correva nudo in strada.

I militari hanno utilizzato il taser in dotazione per fermare l’uomo, con problemi psichiatrici e in evidente stato di alterazione, ma la pistola elettrica non è stata sufficiente a contenerlo ed è stato necessario l’intervento del 118.

Il 35enne è morto una volta arrivato in ospedale.

Foto di repertorio