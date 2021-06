APSP Malè Bontempelli: bando di concorso per 15 OSS

Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) Malè Bontempelli, in provincia di Trento (Trentino Alto Adige), hanno indetto un concorso per 15 OSS, che saranno così suddivisi: n.5 a tempo pieno, n.3 a tempo parziale (18 ore settimanali) presso l’APSP “Centro Servizi Socio Sanitari e Residenziali Malé, di cui quattro posti riservati alle FF.AA.; n.7 a tempo pieno presso l’APSP “Dott. A. Bontempelli” di Pellizzano, di cui tre posti riservati alle FF.AA.

La scadenza per la consegna delle candidature è fissata per il giorno 8 Luglio 2021.

Requisiti:

-cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando;

-età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del bando;

-idoneità fisica all’impiego con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del servizio;

-immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, limitatamente alla durata della pena, o che, qualora comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare la sanzione del licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi in vigore;

-non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione. Ai fini della non ammissione al concorso, alla destituzione sono equiparate la decadenza per conseguimento dell’impiego mediante produzione di documenti falsi e la dispensa per incapacità professionale o per insufficiente rendimento;

-godimento dei diritti politici e civili attivi;

-non possono essere assunti coloro che negli ultimi cinque anni precedenti all’assunzione

siano stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell’art. 32 quinquies del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova nella medesima categoria e livello a cui si riferisce l’assunzione;

-per i cittadini soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo;

-diploma di scuola media inferiore ed attestato di qualificazione professionale di Operatore Socio Sanitario.

BANDO