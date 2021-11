APSP Grazioli di Trento : bando di concorso per 32 Oss e 9 infermieri

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP) Grazioli di Trento (Trentino Alto Adige) ha indetto due concorsi per OSS e infermieri, finalizzati alla copertura di 41 posti di lavoro. Le selezioni pubbliche prevedono l’assunzione a tempo determinato delle risorse.

Il termine per presentare la domanda di ammissione scade il 2 Gennaio 2022.



Le risorse saranno così suddivise:

n. 28 posti di OSS a tempo pieno;

n. 4 posti di OSS a tempo parziale;

n. 8 posti di infermiere a tempo pieno;

n. 1 posto di infermiere a tempo parziale



Si specifica che sui concorsi operano le riserve di posto a favore dei volontari FF.AA. e del personale interno all’azienda.



Requisiti generali:

-cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

-età non inferiore agli anni 18;

-incondizionata idoneità fisica;

-immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

-non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego da una Pubblica Amministrazione;

godimento dei diritti politici e civili attivi;

-per i cittadini soggetti all’obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.



Requisiti specifici:

Ai candidati ai concorsi per OSS ed infermieri sono inoltre richiesti i seguenti titoli di studio:

OSS

– diploma di scuola media inferiore;

– qualifica di Operatore Socio Sanitario.

INFERMIERI

– laurea triennale in infermieristica o diploma universitario di infermiere;

– iscrizione all’Albo professionale.



Le domande di partecipazione ai concorsi per OSS ed infermieri all’APSP Grazioli di Trento, redatte sui modelli allegati bandi, devono essere presentate entro le ore 12:00 del 2 Gennaio 2022 con una delle seguenti modalità:

-tramite raccomandata con avviso di ricevimento;

-a mezzo PEC all’indirizzo [email protected]



