Comune di Isernia: sollecito per la verifica dell’eventuale incompatibilità di consiglieri neo eletti

Il Partito Comunista dei Lavoratori del Molise, l’Associazione Antimafia Caponnetto del Molise e l’Associazione FIADEL di Isernia, hanno depositato al Comune di Isernia il sollecito al riscontro dell’istanza intesa a rimuovere il diniego dell’accesso agli atti necessari per la verifica della posizione debitoria nei confronti del Comune di Isernia degli Amministratori eletti nelle ultime consultazioni e condannati a risarcire il Comune dei danni erariali e a seguito della Sentenza della Corte dei Conti n. 374/2021 relativamente ai fatti dannosi riferiti all’anno 2010 e 2011 nonché per le violazioni alle norme finanziarie negli anni 2008, 2010 e 2011.

Segnatamente è stata contestata l’illegittimità del predetto diniego che ci inibisce la possibilità di verificare se, e in che data, l’ex Sindaco del periodo 2002 – 2012 e gli altri consiglieri condannati hanno eventualmente risarcito il Comune del predetto danno. Tale verifica serve per stabilire se, in caso di mancato risarcimento, ai consiglieri debitori inadempienti debba essere contestata la incompatibilità.

Nel contempo, nell’atto depositato in data odierna, si è rinnovata l’istanza di verificare d’ufficio se sia avvenuto il pagamento di tali debiti in occasione della prossima seduta del Consiglio Comunale del 30.12.2021, anche per evitare che tale seduta si svolgesse alla presenza di consiglieri eventualmente incompatibili.

Tiziano Di Clemente Coordinatore del PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI SEZIONE MOLISE

Romano De Luca per L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONTRO ILLEGALITÀ E MAFIE “ Antonino Caponnetto ” Sez. Abruzzo Molise

Feliciantonio Di Schiavi per la FIADEL di Isernia