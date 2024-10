Apple presenta il Mac mini più piccolo e potente di sempre, con chip M4

(Adnkronos) – Apple ha introdotto il nuovo Mac mini, dotato dei chip M4 e M4 Pro, progettati per garantire elevate prestazioni in un formato ancora più compatto, con dimensioni di 12,7 cm per lato. Il modello con chip M4 offre prestazioni della CPU fino a 1,8 volte più rapide e un incremento della GPU fino a 2,2 volte rispetto alla versione con chip M1. Il chip M4 Pro, una versione potenziata di M4, supporta carichi di lavoro più impegnativi, con una velocità superiore nelle operazioni multithread e una GPU migliorata per applicazioni grafiche avanzate. Per la prima volta su Mac mini, il chip M4 Pro supporta anche la tecnologia Thunderbolt 5, per un trasferimento dati più veloce. Dal punto di vista della connettività, il Mac mini presenta porte sia sul fronte che sul retro, con tre porte Thunderbolt 4 sul modello M4 e tre porte Thunderbolt 5 sul modello M4 Pro. Sono inoltre incluse una porta HDMI e una porta Gigabit Ethernet, configurabile fino a 10 Gb per una maggiore velocità di rete. Il modello base con chip M4 supporta fino a due monitor 6K, mentre la versione M4 Pro gestisce fino a tre monitor 6K a 60Hz. Il dispositivo è stato progettato per funzionare con Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale della compagnia, che consente nuove modalità di interazione e utilizzo del computer, con un occhio di riguardo alla privacy dell’utente grazie a un’elaborazione prevalentemente on-device. Saranno inoltre disponibili nuove funzionalità, inclusa l’integrazione di ChatGPT in Siri e negli strumenti di scrittura, con protezioni avanzate per la privacy. Sul fronte della sostenibilità, il nuovo Mac mini segna un traguardo importante per Apple: è il primo Mac a impatto neutro, con una riduzione delle emissioni di oltre l’80% grazie a materiali riciclati, produzione con energia rinnovabile, e spedizioni a basse emissioni di carbonio. La confezione del dispositivo è realizzata interamente in fibra, in linea con l’obiettivo dell’azienda di eliminare la plastica dagli imballaggi entro il 2025. Il sistema operativo macOS Sequoia completa l’esperienza del Mac mini, introducendo funzioni come il nuovo Safari, con modalità avanzate di lettura e controllo delle distrazioni, e miglioramenti nell’audio spaziale e nella modalità di gioco. La nuova app Password permette di memorizzare le credenziali in un unico luogo e sono stati introdotti nuovi sfondi per le videochiamate. I clienti possono ordinare il nuovo Mac mini con M4 e M4 Pro già da oggi, con consegne a partire dall’8 novembre. Il prezzo parte da €729 per il modello con chip M4 e da €1.679 per il modello M4 Pro, con tariffe agevolate per il settore Education. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)