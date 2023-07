Angolo Sicurezza/ Corso on line per l’uso sicuro dei diisocianati

Corso di formazione per l’uso sicuro dei diisocianati, ai sensi degli artt. 37 e 227 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., correttivo D.Lgs. n. 106/09 e Regolamento UE 2020/1149 che modifica il regolamento REACH (CE n. 1907/2006)

Ricordiamo che dal 24 agosto 2023 il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve garantire che gli utilizzatori dei diisocianati abbiano completato con esito positivo una formazione adeguata in merito al loro utilizzo

Per rispondere a questo obbligo formativo vi proproniamo un corso on line della durata di 5 ore:

Costo € 50

I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati ed un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici; essi sono classificati in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture: l’ambito applicativo di queste formulazioni può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell’edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, … a base poliuretanica), alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti, attraverso le schiume poliuretaniche) o di componentistica per l’automotive.

