Aci, concorso per 63 diplomati

L’Automobile Club d’Italia ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami. Il concorso porterà a un nuovo piano di assunzioni che prevede nuovi inserimenti di giovani anche per far fronte al turn over dopo il pensionamento di molti dipendenti.



Il concorso prevede l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di 63 posti per diplomati. Le risorse saranno inserite a diverso titolo nell’area B, livello economico B1.

Per i posti riservati ai diplomati è sufficiente il diploma di scuola superiore, sono 63 in totale. Viene accettato il diploma di qualsiasi indirizzo di scuola superiore. Per queste posizioni, è prevista una prova per test e una prova orale. La domanda va inoltrata dalle ore 12.00 dell’11 dicembre 2019 alle ore 11,59 del 10 gennaio 2020.

BANDO