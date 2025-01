Via al Polo nazionale di Innovazione digitale DIGITAL ACE. Legacoop Molise individuato come spoke

Legacoop Molise selezionata come sportello di riferimento (Spoke) per un

importante progetto nazionale di accompagnamento alla trasformazione

tecnologica e alla digitalizzazione. È stato infatti attivato Il Polo di Innovazione

DIGITAL ACE – Artisanal and Cooperative Enterprises, un progetto realizzato da

Fondazione PICO, CNA e Legacoop Nazionale grazie a fondi del PNRR e del

Ministero delle Imprese e del Made in Italy.



Il progetto Digital ACE nasce infatti per supportare quelle realtà che, pur

consapevoli della necessità di innovare costantemente i propri processi,

riscontrano difficoltà nell’accedere a soluzioni tecnologiche avanzate. Con questo

progetto potranno fruire gratuitamente di servizi e consulenze in materia di

tecnologie innovative per mettere in rete un ecosistema innovativo finalizzato allo

sviluppo singolo e collettivo.



Sono 7.500 le micro, piccole e medie imprese artigiane e cooperative coinvolte in

tutta Italia, con particolare attenzione al Sud e alle Isole. I percorsi di

trasformazione digitale prevedono l’aumento delle competenze interne attraverso

la creazione di una cultura innovativa e di una rete di aziende basata su modelli di

business sostenibili e responsabili. Fine ultimo è dunque sviluppare e condividere

soluzioni di filiera andando ad incidere, attraverso gruppi di lavoro (Labs), sullo

sviluppo generale nei diversi settori.



Il piano d’azione, che ha già preso il via, si articolerà in due fasi: un percorso di

valutazione della maturità digitale dell’impresa (assessment) e un piano di

innovazione digitale (post-assessment) volto alla formazione specialistica e

all’acquisizione di tutti gli strumenti utili alla transizione, per portare l’impresa verso

un deciso salto qualitativo nel mondo digitale più avanzato.

“Siamo fieri di essere uno dei 34 Spoke individuati nelle regioni italiane – sostiene la

presidente di Legacoop Molise, Chiara Iosue – Con Legacoop Nazionale, Fondazione

PICO e CNA non potremo che svolgere un buon lavoro sul nostro territorio, ricco di

risorse spesso non messe a sistema.”



Legacoop Molise, che ha sede in via Piave 105 a Campobasso, ha già predisposto i

piani di lavoro e avviato, in questi giorni, il coinvolgimento delle cooperative.