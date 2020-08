Va fuori strada con l’auto, 28enne denunciata per guida in stato di ebrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti

Una ragazza 28enne di Busso, alle prime ore dell’alba di domenica, incorreva in un sinistro stradale, perdendo il controllo del veicolo e terminando la corsa fuori dalla sede stradale, senza riportare conseguenze fisiche.

Gli accertamenti tossicologici eseguiti dall’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile evidenziavano, però, una positività ai cannabinoidi, nonché un tasso alcolemico pari a 1,09 g/l.

Per la giovane è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti, cui seguirà la sospensione della patente di guida.