Una troupe di Passion Italy a Campobasso per realizzare un programma per la televisione pubblica americana

Questa mattina a Campobasso, guidata dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale e dal maestro dell’acciaio traforato Antonio Muccino, una troupe di Passion Italy, programma prodotto per la televisione pubblica americana ha realizzato, nel pieno rispetto dei provvedimenti del Governo sull’emergenza Covid-19, una serie di riprese in alcuni dei luoghi storici più significativi della città, tra i quali il Castello Monforte.

Passion Italy è un travel show che vuole far conoscere al pubblico americano il nostro bel paese soprattutto attraverso le storie di artigiani, artisti e persone che con il loro operato rendono viva e riconoscibile la tradizione di un territorio. Il programma andrà in onda nei prossimi mesi su più di 200 stazioni dell’APT (American Public Television), coprendo circa il 90% del territorio degli USA. Lo stesso programma è anche in via di distribuzione in altri paesi del mondo“Pur nelle difficoltà oggettive del momento, la nostra città e il nostro territorio sono ancora fonte di forti attrattive per chi, a livello nazionale ed internazionale, cerca di coniugare la visita di un paesaggio incontaminato con le tradizioni storiche, culturali e artigianali che lo caratterizzano. – ha dichiarato l’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice – L’interesse di questa come di altre troupe televisive che ci hanno contattato sin dai mesi scorsi perché interessate a venire nella nostra città per raccontarla in modo non oleografico ma puntando sulle specificità storiche, culturali ed enogastronomiche che possono e devono sempre più farla da traino, sono il miglior viatico per guardare al rilancio della nostra città e dell’ospitalità che potremo tornare ad offrire a chi viene da fuori, quando questa emergenza sanitaria sarà stata messa alle spalle, attraverso un raccordo istituzionale forte e consapevole, non più rinviabile, e capace di tenere in debito conto spunti e riflessioni provenienti dagli operatori del settore che operano sul nostro territorio.”