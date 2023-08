Un gesto di amore per la nostra comunità: pulizia ecologica a Baranello

Il 30 luglio un gruppo di cittadini di Baranello si è unito in un’iniziativa emozionante e significativa per la salvaguardia dell’ambiente. L’evento, organizzato dalla referente locale di Baranello, Pamela Tomaro, e dalla vice referente provinciale di Campobasso, Flavia Del Cioppo, dell’associazione Plastic Free, ha visto la partecipazione di 10 adulti e 3 bambini.

In meno di un’ora, il gruppo ha percorso un breve tratto dal centro del paese, dalla fontana a metà corso, fino alla fine dello spiazzale nuovo, raccogliendo 2,5 kg di cicche di sigarette. Questo risultato è stato significativo, considerando la breve distanza percorsa.

Le referenti desiderano sottolineare l‘importanza di non abbandonare i mozziconi di sigaretta nell’ambiente, poiché questo gesto provoca gravi danni agli animali e all’ecosistema. I mozziconi possono essere ingeriti dagli animali marini e terrestri, causando sofferenze e addirittura la morte. Inoltre, la plastica contenuta nei mozziconi impiega centinaia di anni a degradarsi, inquinando il suolo e l’acqua. È fondamentale sensibilizzare la comunità su questo problema e adottare comportamenti responsabili per proteggere il nostro ambiente.

Le referenti esprimono un sincero ringraziamento a tutti i volontari che hanno dedicato una sola ora della loro domenica di ferie, alcuni provenienti anche da fuori paese e regione, per contribuire a rendere più piacevole alla vista il corso di Baranello. Questo evento segna l’inizio di una sensibilizzazione costante e continua per tutti i cittadini, perché ogni gesto, grande o piccolo, può fare la differenza per la nostra comunità e il nostro ambiente.

L’associazione Plastic Free è determinata a continuare su questa strada, impegnandosi a organizzare ulteriori iniziative per la pulizia e la tutela del nostro territorio. Ci auguriamo che sempre più persone si uniscano a questa missione, rendendo Baranello un luogo ancora più accogliente e sostenibile per tutti.

Per diventare referenti di Plastic Free e contribuire attivamente alla lotta contro l’inquinamento da plastica, ti invitiamo a visitare il sito plasticfreeonlus.it/aderisci

Qui troverai tutte le informazioni necessarie per aderire all’associazione e diventare parte di questa importante iniziativa. Non vediamo l’ora di darti il benvenuto nella nostra famiglia Plastic Free e di collaborare insieme per un futuro più pulito e sostenibile!