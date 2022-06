Dolore e sconcerto a Ripalimosani per la tragica scomparsa di un 25enne ufficiale dell’ esercito. Arruolato nelle Forze Armate, di stanza a Palermo, in questi giorni era tornato in Molise.

Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di suicidio per motivi che non sono ancora noti.

Sul posto personale del 118 e i carabinieri.

In paese è stato proclamato il lutto cittadino.