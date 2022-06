Festival dei Misteri: sabato 18 giugno a Piazza della Vittoria di scena DJ Uncino con MeRu McQueen

Infatti, mentre nell’Area Eventi di Selva Piana ci sarà Mario Biondi in concerto con il suo “Romantic tour”, in Piazza della Vittoria, dopo i concerti di Christian Di Fiore & Sinfonia Ensemble (giovedì) e dell’Orchestraccia (venerdì), sabato 18 giugno, alle ore 21.30, arriva DJ Uncino, produttore e dj napoletano oggi al fianco di Luchè nei suoi concerti e fresco di pubblicazione della trilogia Cambio Rotta. Insiema lui ci sarà anche MeRu McQueen.

Si tratta di un colpo dell’ultim’ora e di vero spessore per gli amanti del genere, DJ Uncino, infatti, terrà il suo concerto gratuito e aperto a tutti in Piazza della Vittoria in sostituzione di Andry the Hitmaker che era stato messo in programma inizialmente.

DJ Uncino, sin dal 1995, è promotore di tantissimi eventi e supporter di una gran fetta di artisti della scena hiphop campana. Le sue selezioni sono state di apertura ad artisti del calibro di: James Senese – Shaabam Shadeeq – Blaq Poet – Wildchild – The Herbaliser – Pharoahe Monch – Antipop Consortium – Des Efx – Afrika Bambaataa – Evidence from Dilated Peoples – Fatman scoop ed è stato official dj del tour italiano degli Onyx.

La sua versatilità gli ha permesso di essere premiato nel 2010 come “Miglior Dance floor di Napoli” e con il progetto svs a.k.a. scratch video set è diventato ufficialmente il primo visual dj hiphop italiano.

Tantissime le sue collaborazioni “scratch” con: Italian Connection Feat. Terron Fabio from Sud Sound System; Clementino; Ciccio Merolla; 99posse. Ha costruito nel 2010 un collettivo dal nome The Real Hiphop Napoli ed è sempre richiestissimo come dj da tantissimi artisti del panorama hiphop nazionale

Cambio Rotta è il nuovo progetto discografico del DJ e producer DJ Uncino. Artisti come: Dope One, Andrea D’Alessio, O’Iank, Speaker Cenzou, O Zulù, Keep It Real, Lucariello e AlboDub hanno collaborano con DJ Uncino alla realizzazione di questo lavoro prezioso ed apprezzato che il DJ porterà anche a Campobasso sabato sera.