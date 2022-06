Isernia/ “Ginnastica artistica sotto le stelle” domani al Palazzetto dello Sport “L. Fraraccio”

E’ sempre più intensa l’attività di promozione sportiva portata avanti dalla PGS

(Polisportive Giovanili Salesiane) in Molise. Tra gli eventi in programmazione segnaliamo il

prossimo appuntamento, legato ad una disciplina che da sempre ha un grande seguito in

tutto il Paese: la ginnastica artistica.

L’importante evento avrà luogo domani, domenica 19 giugno, a partire dalle ore 18.00 presso il

Palazzetto dello Sport “L. Fraraccio” di Isernia. Si tratta del primo evento promozionale di

Ginnastica Artistica organizzato dal Comitato provinciale di Isernia nel capoluogo pentro.

“Ginnastica artistica sotto le stelle” vedrà impegnate atlete dell’ASD A.S.A.M. di età compresa tra i4 e gli 11 anni, che si diletteranno nell’esecuzione di varie specialità: Corpo Libero, Trave e

Volteggio.

E’ prevista la presenza ai nastri di partenza di 29 atlete, che si esibiranno sotto gli occhi di parenti ed amici e sicuramente sapranno dare ampia dimostrazione dei traguardi e degli obiettivi raggiunti dopo un anno di assiduo lavoro.

L’azione delle PGS in provincia di Isernia è importante e carica di impegno ed attenzione verso

tutte le realtà sportive presenti sul territorio ed è ricambiata con un interesse sempre maggiore

verso la proposta di promozione sportiva offerta.

E’ importante l’azione dell’ASD A.S.A.M. che con grande impegno ha attivato sia il dialogo

con la PGS che la propria azione nelle discipline trattate; un impegno forte nella ginnastica

artistica che ha permesso adesso di organizzare un evento di rilievo sia sul piano atletico

che della promozione di questo sport sul territorio locale.