Turismo/ “Petrella Case-Vacanze” il progetto promosso dall’ Amministrazione comunale per promuovere e valorizzare il territorio molisano

Si chiama “Petrella Case-Vacanze” il progetto ideato e promosso dall’Amministrazione comunale

di Petrella Tifernina, nato allo scopo di promuovere e valorizzare il territorio molisano, nel solco

delle rinnovate esigenze in materia di marketing territoriale post-emergenziale.



I cittadini petrellesi aderenti all’iniziativa, a fronte di un contributo elargito dalla stessa

Amministrazione comunale, metteranno a disposizione le proprie abitazioni ai turisti che

sceglieranno il piccolo borgo molisano come meta per le proprie vacanze, a partire dal 1 agosto e fino al 13 settembre 2020. Una casa-vacanze a costo zero, quindi, per motivare e incentivare l’ospitalità turistica nella regione.



L’estate 2020, a causa della crisi pandemica, si caratterizza per un ritrovato interesse nei confronti del cosiddetto “turismo di prossimità” che si traduce nella scelta di trascorrere le proprie vacanze all’interno dei confini nazionali, alla scoperta di luoghi poco conosciuti; i piccoli borghi italiani rappresentano la meta ideale per questo genere di vacanza, con la naturale conseguenza di avere ricadute positive anche in termini economici.



In questa cornice, il Molise potrebbe rappresentare una delle destinazioni ideali da raggiungere,

offrendo ai potenziali visitatori la possibilità di scoprire un territorio fino a questo momento poco “battuto” sul versante turistico.



«L’iniziativa intende – spiega il sindaco Alessandro Amoroso – far leva su un trend attualissimo,

quello del turismo di prossimità, caratterizzato da itinerari brevi e rinnovato spirito di

appartenenza, alla scoperta di luoghi sconosciuti, spesso snobbati dagli stessi italiani; per tali

ragioni, il progetto “Petrella Case-Vacanze” è aperto ai soli cittadini residenti in Italia, fatta

eccezione per i molisani e i loro parenti. L’obiettivo è estendere la conoscenza di questo territorio a quanti non abbiano mai avuto la possibilità di farlo, attraverso un’esperienza di ospitalità “semplice”.

Vivere la vita del borgo – continua il primo cittadino – riassaporare i ritmi lenti di una quotidianità perduta, godere appieno delle bellezze naturali e architettoniche della nostra regione, assaporare il gusto della tradizione, sono gli elementi alla base di questa iniziativa che ha per protagonisti gli stessi abitanti di Petrella. Aprire le porte delle proprie case è un gesto tanto concreto quanto simbolico, che somma alla proverbiale ospitalità dei molisani il desiderio di non veder scomparire i propri borghi, la propria storia».

Il progetto “Petrella Case-Vacanze” è stato immaginato e organizzato nel pieno rispetto delle

misure atte a garantire la salute pubblica: le abitazioni saranno oggetto di sanificazione

ambientale certificata a termine di ogni singolo soggiorno. Il Covid-19 è ancora una minaccia e

l’adozione di comportamenti responsabili rappresenta l’unica strada percorribile per un completo ritorno alla normalità.



Per partecipare basterà compilare il modulo reperibile sulla homepage del sito del Comune di

Petrella Tifernina e inviarlo all’indirizzo di posta elettronica:

[email protected]