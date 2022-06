La notizia si sta diffondendo nel capoluogo, nella notte è venuto a mancare un 40enne, molto noto in città, le cause della morte non sono state ancora accertate, anche se non si esclude nessuna possibilità, anche quella di un gesto estremo.

L’uomo era ricoverato in un istituto di riabilitazione molisano.

Sul posto della tragedia sono intervenuti i carabinieri, ed è stata disposta l’ispezione cadaverica.