Spinete/Emergenza Covid: sospese attività didattiche in presenza nelle scuole fino al 4 febbraio

«Visti i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 – scrive nell’ordinanza comunale il Sindaco Di Iorio – e per la gestione dell’emergenza epidemiologica in atto, ed in particolare con riferimento alle misure per l’igiene dei servizi pubblici; visti i casi di positività accertati con tampone antigenico a seguito dell’ultimo screening periodico effettuato sul personale docente e non docente del Plesso Scolastico di Spinete; considerato che potrebbe rilevarsi altamente rischioso, continuare la didattica in presenza nei prossimi giorni…ordina la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutto il Plesso scolastico di Spinete sino al 4 febbraio».

Link Ordinanza : http://www.comune.spinete.cb.it/spinete/po/mostra_news.php?id=414&area=H