Petrella Tifernina/Emergenza Covid: positiva maestra e alcuni alunni. Tamponi per elementari e medie

“L’aumento esponenziale dei contagi che sta interessando in queste ore il territorio di Petrella Tifernina ha reso indispensabile un intervento tempestivo dell’Amministrazione comunale, allo scopo di tamponare l’evolversi della trasmissione virale nella comunità.

Com’è noto – afferma il primo cittadino Alessandro Amoroso- ad essere interessata in prima battuta è stata una insegnante della Scuola primaria di primo grado, cui ha fatto seguito, nel giro di poche ore, il coinvolgimento di molti alunni e loro genitori che sono risultati positivi al tampone antigenico.



L’A.S.Re.M. ha predisposto i tamponi per tutti i frequentatori della scuola elementare mentre, in parallelo, l’Amministrazione comunale ha inteso provvedere, a sue spese, all’effettuazione di tamponi antigenici per tutti gli alunni delle medie.



Allo scopo di contenere il più possibile il contagio, una nuova ordinanza sindacale oltre alla chiusura anche della scuola dell’infanzia ha imposto la sospensione del mercato settimanale del venerdì (a partire dal prossimo 5 febbraio) e la chiusura dei bar a partire dalle ore 18:00 di oggi, 1 febbraio, e fino alle ore 05:00 di martedì 9 febbraio 2021.



La situazione è monitorata costantemente – continua il Sindaco -ma appare delicata, dunque è indispensabile assumere un atteggiamento responsabile e adottare tutte le misure precauzionali del caso.



Colgo l’occasione per ringraziare, in questo momento delicato, la d.ssa Rosanna PRISCO che ha praticato, gratuitamente, i tamponi messi a disposizione dall’A.S.Re.M. ai bambini sintomatici di Petrella Tifernina.

Grazie di cuore…Insieme si può!”