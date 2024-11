Spaccio, risse e furti a Campobasso, Montella: manca una strategia chiara e un’agenda concreta sulle politiche per la sicurezza

“Le continue aggressioni, lo spaccio di droga, le risse, le truffe agli anziani e i ripetuti

furti avvenuti a Campobasso dimostrano, ancora una volta, quanto sia urgente e

necessario rafforzare la sicurezza nelle nostre strade e contrade,” dichiara Andrea

Montella, esponente di Fratelli d’Italia, già candidato del partito alle scorse elezioni

comunali. “Non possiamo permettere -continua – che i cittadini vivano nel timore di

essere vittime della criminalità. È un nostro diritto vivere in un ambiente sicuro e

protetto”.

Montella critica con forza l’inerzia dell’amministrazione comunale, sottolineando la

mancanza di una strategia chiara e di un’agenda concreta sulle politiche per la

sicurezza. “Questa maggioranza di centrosinistra -evidenzia- sembra avere una

visione distorta delle priorità, forse perché sta amministrando male e con una

maggioranza molto risicata e disorientata dal centrodestra che attende il ricorso al

TAR del prossimo 4 dicembre, circa l’annullamento delle elezioni. Mentre le nostre

strade diventano sempre meno sicure, il Sindaco, i componenti della Giunta e i vari

esponenti della maggioranza assumono un profilo basso, invece di concentrarsi sulla

protezione dei cittadini. È evidente che manca una visione chiara e responsabile su

cosa sia veramente prioritario per la nostra comunità”.

L’esponente di FDI evidenzia anche la mancata volontà del Comune di dotare la

polizia locale degli strumenti necessari per affrontare le sfide attuali. “In un momento

in cui la criminalità sembra in aumento -spiega ancora-, l’amministrazione ha scelto

di non investire adeguatamente nella nostra polizia locale. Non solo, è necessario

aumentare i mezzi e il personale per garantire una copertura efficace sul territorio, ma

il Comune deve dotare gli agenti di strumenti fondamentali come taser, bodycam e

droni. Questi dispositivi potrebbero fare la differenza, migliorando la capacità di

intervento e la sicurezza sia per gli operatori che per i cittadini”.

Alla luce di questa situazione, Montella richiama l’impegno di sollecitare i gruppi

consiliari d’opposizione al Comune a fare leva, insieme ai Parlamentari del Molise,

sul Ministro della Difesa Guido Crosetto affinché intervenga con misure concrete per

supportare Campobasso. “Chiediamo al Ministro Crosetto un incremento delle forze

di sicurezza sul nostro territorio. La città ha bisogno di un rafforzamento immediato

della presenza delle forze dell’ordine per riportare la serenità tra i Campobassani”. ( foto di repertorio)

Andrea Montella