Sociale/Presentata “Molise WelFair – Futuro Anteriore di WelFare, keeping up

È stata presentata presso l’aula consiliare di Palazzo San Giorgio, a Campobasso, “Molise WelFair – Futuro Anteriore di WelFare, keeping up”, la giornata di formazione e approfondimento, rivolta a tutti gli operatori impegnati nel settore Sociale che si terrà presso l’Auditorium “Unità d’Italia”, in corso Risorgimento a Isernia, il giorno 10 dicembre 2021, con inizio alle ore 8.30 e fino alle 18.00

A presentare il programma dei lavoro dell’evento hanno provveduto congiuntamente il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina e il Sindaco di Isernia, Piero Castrataro, insieme al direttore dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, Vincenzo De Marco, e al coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, Vincenzo Grande.

“Molise WelFair – Futuro Anteriore di WelFare, keeping up”, è un evento voluto dall’Ambito Territoriale di Campobasso e da quello di Isernia, in collaborazione con le cooperative Assel, Sirio, Css, Giada, Nuova Assistenza, Futura, Casi, che hanno provveduto al finanziamento dell’iniziativa. All’evento collabora anche la scuola I.S.I.S “Fermi – Mattei” di Isernia.

L’iniziativa del 10 dicembre a Isernia, come è stato illustrato dai partecipanti in conferenza stampa, ha l’obiettivo di presentare e aprire un focus sul nuovo Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021 – 2023, di parlare dei Nuovi Piani Povertà e Politiche sociali, di Fondi comunitari, nazionale e regionali 2021 – 2023, del Fondo di solidarietà comunale sociale, della legge di bilancio e dei fondi ai Comuni. La giornata di formazione è patrocinata dalla Regione Molise, dal Comune di Campobasso e da quello di Isernia.

A introdurre e moderare i lavori della giornata del 10 dicembre, ci saranno Vincenzo Grande, Coordinatore Ambito Territoriale Sociale di Isernia, e Vincenzo De Marco, Direttore Ambito Territoriale Sociale di Campobasso.

Dopo i saluti istituzionali, si partirà subito con una sessione formativa suddivisa in tre sezioni.

Il relatore Alessandro Ciglieri, esperto di levatura nazionale in progettazione e attuazione di interventi sociali, farà il punto sulle nuove opportunità e complessità nel settore dei Servizi Sociali.

L’evento si svolgerà in presenza, previa iscrizione al link https://educare.sicare.it/sicare/educare.php, ed è accreditato presso l’Ordine degli Assistenti Sociali, con rilascio di crediti formativi ex-post. La disponibilità è limitata fino a esaurimento posti. L’evento si svolgerà in ottemperanza alle misure della normativa Anti-Covid vigente, per partecipare è necessario esibire il green pass.

Info Segreteria Organizzativa: Vittorio Scarano 0874.405862 – Pierpaolo Tanno 0874.405409 – Clorinda Variano 0874.405718 – Giovina Tomaciello 0865.449236 – [email protected]