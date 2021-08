Sicurezza nelle scuole di Campobasso, consigliera D’Alessandro: “Una ricognizione e poi subito interventi”

Manca meno di un mese alla riapertura delle scuole e diventa sempre più doveroso vigilare su una ripresa in sicurezza a 360 gradi.

Non solo massimo rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19, ma anche certezze sulla tenuta strutturale degli edifici del territorio.

“Una priorità per il Comune di Campobasso – ribadisce la consigliera della Lega a palazzo San Giorgio, Maria Domenica D’Alessandro – È una questione da sempre al centro dell’attenzione ma, puntualmente, i tempi di intervento si dilatano e concretamente non si registra l’avvio di nuovi costruzioni. Bensì, sono note le frequenti migrazioni di studenti da una scuola ad altre più sicure, antisismiche.

I nostri ragazzi, migliaia quelli che frequentano gli istituti del capoluogo molisano, attendono risposte. Urge un piano che non rimanga campato in aria e che consenta di organizzare preveda plessi scolastici moderni e tecnologici.

Ad oggi, risultano ripartiti con un decreto del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 350 milioni di euro nell’intero Paese. Per il Molise in arrivo 1.813.428,39 milioni di euro. Saranno risorse che potranno utilizzare i dirigenti scolastici, in parte pure per migliorare le condizioni di sicurezza all’interno degli Istituti. Serve – conclude D’Alessandro – una ricognizione immediata e la programmazione di lavori immediati”.

A tal proposito, l’esponente di opposizione al Comune di Campobasso, presenterà una interrogazione.