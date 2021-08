Calcio a cinque/ La Chaminade conferma Jacopo Fieramosca

Lo scorso anno aveva iniziato il campionato con lo Sporting Campobasso, poi la sospensione dei tornei regionali, e il ritorno alla Chaminade Campobasso. Jacopo Fieramosca riconfermato in rossoblù. Il classe 2000 è un altro tassello della Chami 2021/2022, anche quest’anno ampio spazio ai giovani.

Le prime dichiarazioni di Jacopo Fieramosca: “Sono molto contento di questa riconferma, sudata e guadagnata sul campo nel corso della scorsa stagione. Ringrazio la società per la possibilità di entrare definitivamente nel roster della prima squadra e per la fiducia che mi è stata data nel corso di tutti questi anni. Per la prossima stagione l’atteggiamento sarà sempre lo stesso, cercare di fare un percorso al meglio delle nostre capacità e raggiungere obiettivi importanti. Siamo una squadra giovane ed estrosa, faremo divertire i nostri tifosi anche quest’anno.”