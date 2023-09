Si chiude il sipario sulle rassegne estive de Gli Amici della Musica

Il direttore De Angelis: “Grande partecipazione di pubblico e dal 14 ottobre al via la 55esima stagione concertistica”

Più che positivo il bilancio delle tre rassegne contenute in Musica in Città, i tredici concerti, organizzati dall’Associazione Amici della Musica “Walter De Angelis”, con il sostegno del Comune di Campobasso e con la direzione artistica del Maestro Antonella De Angelis, hanno allietato l’estate campobassana e si sono conclusi con i tre appuntamenti della quinta edizione della Rassegna Organistica, con la codirezione di Antonio Colasurdo. Musica in Villa, Villa in Canto e la Rassegna Organistica, da luglio a settembre, hanno visto la partecipazione di un pubblico numerosissimo, con oltre 3.500 presenze.

All’interno della rassegna Musica in Villa sono intervenuti anche i vincitori del prestigioso Festival Janigro e giovani talenti molisani, per la valorizzazione dei musicisti locali, che da anni l’associazione promuove sul territorio. Sul palco di Villa de Capoa, inoltre, si sono esibiti artisti di fama nazionale come Alessia Tondo, i Rebel Bit e Saba Anglana, quest’ultima tra le principali interpreti della World Music.

“Siamo molto soddisfatti della risposta da parte dei cittadini e dei turisti agli appuntamenti estivi all’interno di ben tre rassegne Musica in Villa, Villa in Canto e la Rassegna Organistica – spiega il maestro De Angelis – , che ci hanno permesso di divulgare una cultura musicale unica per la città di Campobasso e non solo. Nei vari concerti abbiamo ospitato artisti molto importanti che hanno arricchito la proposta culturale cittadina. Ringrazio il Comune di Campobasso e l’assessore Paola Felice, per il sostegno offerto alle nostre iniziative. Nei prossimi giorni presenteremo la cinquantacinquesima stagione dell’Associazione Amici della Musica. La nostra associazione è tra le più longeve d’Italia, e in tutti questi anni ha ospitato grandissimi musicisti. La stagione concertistica verrà inaugurata il 14 ottobre con un’orchestra sinfonica prestigiosa e nel corso dei mesi ci saranno artisti ed ensemble di grande valore. Siamo felici di proporre nei ventidue concerti, da ottobre a marzo, insieme alle più interessanti nuove leve del concertismo internazionale, grandi artisti in una offerta di altissima qualità che coniuga modernità e tradizione e siamo certi che anche in questa occasione il pubblico risponderà con entusiasmo”.