Servizio Civile Universale. Prorogato il bando al 10 febbraio, due posti disponibili presso la Sede Unicef di Campobasso

Due posti disponibili del Servizio Civile Universale attivati dall’Unicef Italia, che si svolgeranno presso la Sede Provinciale Unicef, sita in via Cirese al Terzo Spazio a Campobasso. Il Servizio Civile Universale è un bando riservato a giovani dai 18 anni ai 28 anni compiuti, della durata di 12 mesi, che offre lor o un’esperienza di crescita personale.

“Prevenire il cyberbullismo – Educare i giovani per un uso consapevole del digitale” è il nome del progetto, il cui obiettivo principale è l’accrescimento, in un’ottica preventiva e di contrasto, delle difese e degli strumenti dei giovani rispetto al fenomeno del cyberbullismo.

I requisiti generali per candidarsi al progetto di Servizio Civile dell’UNICEF Italia per il 2022 sono:

• cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

• aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della d omanda;

• non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

La domanda deve essere inviata esclusivamente on line mediante la piattaforma “Domanda on line” (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it , attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) entro e non oltre le ore 14:00 del 10 febbraio 2022. L’avvio del progetto è previsto pe r i mesi di maggio – giugno, dopo una selezione delle candidature arrivate, compreso di colloquio motivazionale.

Una volta inviata la propria domanda, il candidato potrà consultare sul sito dell’UNICE i calendari delle selezioni in cui sarà indicato il gi orno e il luogo in cui si svolgeranno i colloqui. Per svolgere il colloquio di selezione in presenza e per partecipare al progetto di Servizio Civile è obbligatorio il possesso del green pass.

Qualora la situazione epidemiologica non ne consentisse lo svol gimento in presenza, i colloqui avverranno in modalità on line e le relative informazioni saranno pubblicate sul sito. Per informazioni più dettagliate collegarsi al seguente indirizzo www.unicef.it/volontariato – unicef/serviziocivile – unicef/