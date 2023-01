Servizio civile, con l’Associazione InFormare un anno a fianco delle persone in difficoltà

Un anno al servizio di chi ha più bisogno. È l’opportunità che offre l’Associazione InFormare ai giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono prendere parte al Servizio Civile Universale 2023: sono 8 i progetti proposti, per 54 posti, attuati in una ludoteca ospedaliera, Sportelli di ascolto, Sportelli Immigrati, Centri diurni per malati di Alzheimer e dislessici e Centri per minori. C’è tempo fino al 10 febbraio 2023 per partecipare al bando.

Il progetto “ Accogliere per ricominciare ” (4 posti, durata 12 mesi) si prende cura dei migranti;

il progetto “Sorrisi in ospedale” (4 posti, durata 12 mesi) dei minori ospedalizzati;

il progetto “Giocare sicuro” (4 posti, durata 12 mesi) della prevenzione e cura dei soggetti ludopatici;

il progetto “Non ti scordar di me” (22 posti, durata 12 mesi) si prende cura dei malati di Alzheimer;

il progetto “Con gli anziani” (4 posti, durata 12 mesi) si occupa degli anziani soli e non autosufficienti;

il progetto “CreAttiviamo” (4 posti, durata 12 mesi) si prende cura dei minori in condizioni di disagio o di esclusione sociale;

il progetto “AllenaMenti” (8 posti, durata 12 mesi) si occupa dei soggetti affetti da Alzheimer nella fase lieve/moderata della malattia e a degli anziani nelle attività di animazione e cura del benessere ;

il progetto “AutiHelp” (4 posti, durata 12 mesi) si prende cura di giovani/adulti con Autismo e Disturbi del Comportamento con attività di socializzazione e integrazione (teatro, basket, ecc.).

L’Associazione InFormare, unico organismo regionale del Terzo Settore che risulta iscritto all’Albo degli enti di servizio civile universale – sezione Regione Molise, si conferma ancora una volta assegnataria di progetti di servizio civile in quanto si basano su un’attenta analisi dei bisogni del territorio da cui scaturiscono concreti obiettivi raggiungibili nel breve e lungo termine con attività congruenti che si avvalgono delle risorse umane e tecniche delle sedi di attuazione e delle altre realtà pubbliche e/o associative che concorrono alla soluzione delle criticità rilevate.

Per ulteriori informazioni https://www.assinformare.org