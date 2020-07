Segnalazioni di ratti in città, Annuario: l’amministrazione comunale ha in programma un piano di derattizzazione ?

“Stanno giungendo numerose segnalazioni di presenza di ratti in città – a sottolinearlo è il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio, Mario Annuario – Arrivano indicazioni da parte dei cittadini con ogni mezzo. Molte le segnalazioni anche di presenza di ratti laddove persiste la vegetazione non curata. La paura dei cittadini, essendo anche un periodo caldo, deriva dalla possibilità che i ratti possano entrare nelle proprie abitazioni”.

“Mi chiedo – ha concluso Annuario – se, come e quando l’amministrazione comunale abbia in programma un piano di derattizzazione che riguardi l’intero territorio comunale, considerando che ad oggi non ci sono state risposte”.