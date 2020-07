Il Molise tra le mete vacanza di Selvaggia Lucarelli

Con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, Selvaggia Lucarelli, giornalista e blogger, ha annunciato che prossimamente sarà in vacanza in Molise con il compagno Lorenzo e il figlio Leon. “Dopo lunghe sedute ed esclusioni – scrive – che ci hanno strappato il cuore, ecco dove andremo: Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Marche. Abbiamo deciso insomma di approfittare di così tanto tempo a disposizione nel nostro paese per vedere (anche) regioni che conosciamo poco e fuori dalle rotte del turismo di massa, con un paio di note campanilistiche (io sono un po’ abruzzese, Lorenzo è un po’ marchigiano)”.