Seduta di Consiglio deserta? M5S Campobasso replica ai gruppi di minoranza

Leggiamo con molto stupore la nota inviata agli organi di informazione dai gruppi consiliari di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, È Ora e Sinistra per Campobasso.

I gruppi di opposizione accusano la maggioranza di aver mandato deserta la seduta odierna del Consiglio ma omettono di dire che l’apertura in seconda convocazione (per la seconda volta in tre anni) era stata concordata in sede di Conferenza di Capigruppo.

A dire il vero sono davvero in pochi i Capigruppo che partecipano regolarmente alle sedute della Conferenza, motivo per il quale, forse, non tutti erano correttamente informati. In ogni caso ci meraviglia il fatto che a sottoscrivere la suddetta nota ci siano amministratori di lungo corso che nelle scorse consiliature hanno regolarmente fatto uso delle sedute di consiglio in seconda convocazione.

MoVimento 5 Stelle Campobasso