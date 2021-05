Sea Campobasso/Emergenza sanitaria, riattivato il servizio di ritiro ingombranti a domicilio

Dopo le nuove disposizioni sanitarie, pur con tutte le misure di prevenzione sempre in atto, da oggi riprende il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti e Raee. Il servizio era stato sospeso l’8 marzo, per l’incolumità sia degli utenti che degli operatori, per il contenimento della diffusione del Covid-19.

È possibile prenotare il servizio di raccolta presso il domicilio dell’utenza chiamando il numero telefonico 0874.94699, tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 11.00. L’operatore comunicherà il giorno e la fascia oraria del suo passaggio; i rifiuti concordati dovranno essere posizionati in tempo utile davanti alla propria utenza, a livello stradale.

Come nei due mesi appena trascorsi, resta sempre possibile conferire i propri rifiuti ingombranti in autonomia, recandosi al Centro comunale di Raccolta di località Santa Maria de Foras tutti i giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00.